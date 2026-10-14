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Capítulo 37 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emre es hijo de Muzaffer

En el Capítulo 37 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre. Descubre la reacción de la señora al saber la verdad.

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55:34 min
Alas Rotas Cap 14-10.png
Alas Rotas - Capítulo 37: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre

Capítulo 37 Alas Rotas: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre

Con las sospechas de los crímenes de su difunto hermano, Azime cree que hay una posibilidad muy grande de que Emre sea en realidad Murat, el hijo del señor que desapareció de bebé.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
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55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre