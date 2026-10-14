55:34 min Alas Rotas - Capítulo 37: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre 55:34 Capítulo 36 Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia 55:25 Capítulo 35 Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed 55:33 Capítulo 34 Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise 55:34 Capítulo 37 Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre

Capítulo 37 Alas Rotas: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre Con las sospechas de los crímenes de su difunto hermano, Azime cree que hay una posibilidad muy grande de que Emre sea en realidad Murat, el hijo del señor que desapareció de bebé.