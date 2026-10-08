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Capítulo 34 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzaffer golpea a Emre

En el Capítulo 34 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise. Descubre aquí la reacción de Emre por el golpe recibido.

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55:33 min
Alas Rotas Cap 8-10.png
Alas Rotas - Capítulo 34: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Thumbnail
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise

Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise

La pequeña Aysun sale del anexo para buscar algo de comida y se encuentra con los niños jugando; sin querer lastima a Mert y Muzaffer la regaña. Emre llega a defenderla y el señor lo abofetea.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Thumbnail
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise