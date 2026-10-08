55:33 min Alas Rotas - Capítulo 34: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise Capítulo 33 Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar 55:30 Capítulo 32 Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer Capítulo 31 Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert 55:33 Capítulo 34 Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise

Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise La pequeña Aysun sale del anexo para buscar algo de comida y se encuentra con los niños jugando; sin querer lastima a Mert y Muzaffer la regaña. Emre llega a defenderla y el señor lo abofetea.