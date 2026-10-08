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Capítulo 34 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzaffer golpea a Emre
En el Capítulo 34 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise. Descubre aquí la reacción de Emre por el golpe recibido.
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Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
55:33 min
Alas Rotas - Capítulo 34:
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
La pequeña Aysun sale del anexo para buscar algo de comida y se encuentra con los niños jugando; sin querer lastima a Mert y Muzaffer la regaña. Emre llega a defenderla y el señor lo abofetea.
Por:
Caracol Televisión
|
8 de Octubre, 2026
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Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas
Capítulo 33 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Alas Rotas
Capítulo 32 Alas Rotas: Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 31 Alas Rotas: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas
Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas
Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 28 Alas Rotas: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
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