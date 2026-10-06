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Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emre descubre el matrimonio

Capítulo 38 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer. Descubre aquí cómo fue su reacción y qué le dijo a Nefise

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55:30 min
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Alas Rotas - Capítulo 38: Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Thumbnail
55:30
Capítulo 38
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer

Capítulo 38 Alas Rotas: Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer

Emre vuelve a la villa luego de su charla con Aylin, cuando escucha que Muzaffer llama esposa a Nefise. Emre se llena de ira y le reclama a su madre por todo, diciendo que ya no es su hijo.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Thumbnail
55:30
Capítulo 38
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer