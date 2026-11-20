3:12 min Alas Rotas - Capítulo 62: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció 55:31 Capítulo 61 Muzaffer ordena vigilar a Nefise 55:37 Capítulo 60 Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep 41:14 Capítulo 59 Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre 3:12 Capítulo 62 la policía sigue creyendo que Ahmed falleció

Capítulo 62 Alas Rotas: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció Como Ahmed sigue inconsciente e indocumentado en el hospital, la policía continúa la búsqueda en el lugar del accidente, sin éxito. El señor Rami está de luto y se vuelve un peligro para Zeynep.