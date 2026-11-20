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Capítulo 62 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed sigue desaparecido
En el Capítulo 62 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed sigue desaparecido y la policía pierde las esperanzas. Descubre aquí la reacción de su padre, el señor Rami.
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Capítulo 62 Alas Rotas: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
3:12 min
Alas Rotas - Capítulo 62:
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
55:31
Capítulo 61
Muzaffer ordena vigilar a Nefise
55:37
Capítulo 60
Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep
41:14
Capítulo 59
Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre
3:12
Capítulo 62
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
Capítulo 62 Alas Rotas: la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
Como Ahmed sigue inconsciente e indocumentado en el hospital, la policía continúa la búsqueda en el lugar del accidente, sin éxito. El señor Rami está de luto y se vuelve un peligro para Zeynep.
Por:
Caracol Televisión
|
20 de Noviembre, 2026
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55:31
Capítulo 61
Muzaffer ordena vigilar a Nefise
55:37
Capítulo 60
Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep
41:14
Capítulo 59
Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre
55:38
Capítulo 58
Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
3:12
Capítulo 62
la policía sigue creyendo que Ahmed falleció
Alas Rotas
Capítulo 61 Alas Rotas: Muzaffer ordena vigilar a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 60 Alas Rotas: Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep
Alas Rotas
Capítulo 59 Alas Rotas: Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre
Alas Rotas
Capítulo 58 Alas Rotas: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 57 Alas Rotas: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Alas Rotas
Capítulo 56 Alas Rotas: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
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