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Capítulo 57 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed persigue a Zeynep

En el Capítulo 57 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ahmed persigue a Zeynep pero su familia la defiende. Descubre aquí la reacción del hombre cuando todos lo rechazan.

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55:33 min
Alas Rotas Cap 12-11.png
Alas Rotas - Capítulo 57: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Alas Rotas Cap 11-11.png
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
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55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende

Capítulo 57 Alas Rotas: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende

Ahmed visita a Nefise y les dice a todos que Zeynep es su esposa, pero Cemre les aclara que todo fue por las amenazas del hombre. Por eso, se decepcionan y le ordenan que se aleje de la mujer.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 11-11.png
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 12-11.png
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende