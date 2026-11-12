55:33 min Alas Rotas - Capítulo 57: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende 55:28 Capítulo 56 Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras 55:31 Capítulo 55 Ceylan se deprime por la boda de Ahmed 55:37 Capítulo 54 Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise 55:33 Capítulo 57 Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende

Capítulo 57 Alas Rotas: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende Ahmed visita a Nefise y les dice a todos que Zeynep es su esposa, pero Cemre les aclara que todo fue por las amenazas del hombre. Por eso, se decepcionan y le ordenan que se aleje de la mujer.