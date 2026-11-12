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Capítulo 57 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed persigue a Zeynep
En el Capítulo 57 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ahmed persigue a Zeynep pero su familia la defiende. Descubre aquí la reacción del hombre cuando todos lo rechazan.
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Capítulo 57 Alas Rotas: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
55:33 min
Alas Rotas - Capítulo 57:
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Capítulo 57 Alas Rotas: Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Ahmed visita a Nefise y les dice a todos que Zeynep es su esposa, pero Cemre les aclara que todo fue por las amenazas del hombre. Por eso, se decepcionan y le ordenan que se aleje de la mujer.
Por:
Caracol Televisión
|
12 de Noviembre, 2026
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55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Alas Rotas
Capítulo 56 Alas Rotas: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas
Capítulo 55 Alas Rotas: Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 54 Alas Rotas: Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 53 Alas Rotas: Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas
Capítulo 52 Alas Rotas: Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 51 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa
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