Capítulo 60 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed está vivo y sigue amenazando En el Capítulo 60 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ahmed está vivo y sigue siendo una amenaza. Descubre aquí la reacción de Zeynep al ver que no se volvió una asesina.