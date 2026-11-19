55:31 min Alas Rotas - Capítulo 61: Muzaffer ordena vigilar a Nefise 55:37 Capítulo 60 Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep 41:14 Capítulo 59 Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre 55:38 Capítulo 58 Zeynep sigue secuestrada por Ahmed 55:31 Capítulo 61 Muzaffer ordena vigilar a Nefise

Capítulo 61 Alas Rotas: Muzaffer ordena vigilar a Nefise Gracias a lo sucedido con Mert, Muzaffer le asigna una nueva misión a Luftu: seguir a Nefise todo el tiempo y darle información sobre todo lo que haga. Le pide total discreción y confidencialidad.