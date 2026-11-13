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Capítulo 58 'Alas Rotas', novela truca de Caracol en español, Zeynep sigue secuestrada

En el Capítulo 58 de 'Alas Rotas', novela truca de Caracol, gratis y en español, Zeynep sigue secuestrada por Ahmed y ella trata de huir. Descubre aquí si su familia por fin se da cuenta de lo que sucedió.

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55:38 min
Alas Rotas Cap 13-11.png
Alas Rotas - Capítulo 58: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
Alas Rotas Cap 12-11.png
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Alas Rotas Cap 11-11.png
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 13-11.png
55:38
Capítulo 58
Zeynep sigue secuestrada por Ahmed

Capítulo 58 Alas Rotas: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed

Zeynep sigue esperando la oportunidad de liberarse de Ahmed, pero cuando la obtiene, el hombre se accidenta y la nobleza excesiva de la chica hace que lo ayude y regrese para atenderlo.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 12-11.png
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
Alas Rotas Cap 11-11.png
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 13-11.png
55:38
Capítulo 58
Zeynep sigue secuestrada por Ahmed