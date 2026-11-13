Capítulo 58 'Alas Rotas', novela truca de Caracol en español, Zeynep sigue secuestrada
En el Capítulo 58 de 'Alas Rotas', novela truca de Caracol, gratis y en español, Zeynep sigue secuestrada por Ahmed y ella trata de huir. Descubre aquí si su familia por fin se da cuenta de lo que sucedió.
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55:38 min
Alas Rotas - Capítulo 58: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
55:33
Capítulo 57
Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
55:38
Capítulo 58
Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
Capítulo 58 Alas Rotas: Zeynep sigue secuestrada por Ahmed
Zeynep sigue esperando la oportunidad de liberarse de Ahmed, pero cuando la obtiene, el hombre se accidenta y la nobleza excesiva de la chica hace que lo ayude y regrese para atenderlo.