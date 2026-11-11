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Capítulo 56 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzaffer interroga a Nefise

En el Capítulo 56 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer interroga a Nefise por todas las mentiras que le dijo. Descubre aquí cómo reacciona la mujer.

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55:28 min
Alas Rotas Cap 11-11.png
Alas Rotas - Capítulo 56: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
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55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras

Capítulo 56 Alas Rotas: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras

Muzaffer lleva a Nefise donde Emre y revela lo que hizo para destapar sus engaños. Lleno de dolor, el hombre la interroga y termina todo. La mujer está deprimida porque de verdad lo amaba.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 11-11.png
55:28
Capítulo 56
Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras