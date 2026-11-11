55:28 min Alas Rotas - Capítulo 56: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras 55:31 Capítulo 55 Ceylan se deprime por la boda de Ahmed 55:37 Capítulo 54 Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise 55:36 Capítulo 53 Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro 55:28 Capítulo 56 Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras

Capítulo 56 Alas Rotas: Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras Muzaffer lleva a Nefise donde Emre y revela lo que hizo para destapar sus engaños. Lleno de dolor, el hombre la interroga y termina todo. La mujer está deprimida porque de verdad lo amaba.