Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Destinos Cruzados
Juegos
'En Qué Lío Me Metí'
Capítulo 75 Yo Me Llamo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 54 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzzafer hace sufrir a Nefise
En el Capítulo 54 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise. Descubre aquí la reacción de Emre cuando se entera de todo.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Alas Rotas
/
Alas Rotas Capítulos
/
Capítulo 54 Alas Rotas: Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
55:37 min
Alas Rotas - Capítulo 54:
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Capítulo 54 Alas Rotas: Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
El hombre, sin dejar que su esposa se entere de que ya sabe la verdad, la expone a que vea cómo se llevan a Emre y prueba hasta dónde puede llegar ella con la mentira. La mujer llora desconsolada.
Por:
Caracol Televisión
|
9 de Noviembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 53 Alas Rotas: Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas
Capítulo 52 Alas Rotas: Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 51 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas
Capítulo 50 Alas Rotas: Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas
Capítulo 49 Alas Rotas: Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas
Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series