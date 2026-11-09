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Capítulo 54 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Muzzafer hace sufrir a Nefise

En el Capítulo 54 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise. Descubre aquí la reacción de Emre cuando se entera de todo.

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55:37 min
Alas Rotas Cap 9-11.png
Alas Rotas - Capítulo 54: Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise

Capítulo 54 Alas Rotas: Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise

El hombre, sin dejar que su esposa se entere de que ya sabe la verdad, la expone a que vea cómo se llevan a Emre y prueba hasta dónde puede llegar ella con la mentira. La mujer llora desconsolada.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise