48:36 min Alas Rotas - Capítulo 51: Tuba vuelve a la villa 55:36 Capítulo 50 Cemre se entera de la situación de Zeynep 55:32 Capítulo 49 Muzaffer decide liberar a Emre 55:32 Capítulo 48 Muzaffer confirma que Nefise le mintió 48:36 Capítulo 51 Tuba vuelve a la villa

Capítulo 51 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa Aprovechando que Muzafer piensa vengarse por el engaño, recibe a Tuba de nuevo en la mansión y obliga a Azime a hacerle caso en todo lo que ella le pide. La señora se aprovecha y la pone a trabajar.