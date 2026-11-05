Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Capítulo 73 Yo Me Llamo
Fecha estreno En Qué Lío me Metí
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 51 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Tuba vuelve a la villa

En el Capítulo 51 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Tuba vuelve a la villa. Descubre aquí la reacción de Azime y Nefise al verla.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

48:36 min
Alas Rotas Cap 4-11.png
Alas Rotas - Capítulo 51: Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa

Capítulo 51 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa

Aprovechando que Muzafer piensa vengarse por el engaño, recibe a Tuba de nuevo en la mansión y obliga a Azime a hacerle caso en todo lo que ella le pide. La señora se aprovecha y la pone a trabajar.

Por: Caracol Televisión
|
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa