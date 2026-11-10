55:31 min Alas Rotas - Capítulo 55: Ceylan se deprime por la boda de Ahmed 55:37 Capítulo 54 Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise 55:36 Capítulo 53 Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro 55:30 Capítulo 52 Nefise quiere separarse de Muzaffer 55:31 Capítulo 55 Ceylan se deprime por la boda de Ahmed

Capítulo 55 Alas Rotas: Ceylan se deprime por la boda de Ahmed El amor intenso que siente Ceylan por Ahmed le juega en contra porque se entera finalmente de que el hombre se casó con Zeynep. Le dijo a Sengul que, gracias a ese dolor, no ve un motivo para seguir.