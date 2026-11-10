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Capítulo 55 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ceylan se deprime y asusta a su madre

En el Capítulo 55 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Ceylan se deprime y asusta a su madre. Descubre aquí por qué y cómo terminó en el hospital.

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55:31 min
Alas Rotas Cap 10-11.png
Alas Rotas - Capítulo 55: Ceylan se deprime por la boda de Ahmed
Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed

Capítulo 55 Alas Rotas: Ceylan se deprime por la boda de Ahmed

El amor intenso que siente Ceylan por Ahmed le juega en contra porque se entera finalmente de que el hombre se casó con Zeynep. Le dijo a Sengul que, gracias a ese dolor, no ve un motivo para seguir.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 9-11.png
55:37
Capítulo 54
Muzzafer planea lo impensable y hace sufrir a Nefise
Alas Rotas CAP 53.png
55:36
Capítulo 53
Emre dice a Muzzafer que Nefise es su mamá, pero el sorprendido es otro
Alas Rotas Cap 5-11.png
55:30
Capítulo 52
Nefise quiere separarse de Muzaffer
Alas Rotas Cap 4-11.png
48:36
Capítulo 51
Tuba vuelve a la villa
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 10-11.png
55:31
Capítulo 55
Ceylan se deprime por la boda de Ahmed