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Capítulo 50 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre sabe del matrimonio de Zeynep
En el Capítulo 50 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cemre se entera del matrimonio de Zeynep. Descubre aquí su reacción al ver a su hermana sufrir tanto.
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Capítulo 50 Alas Rotas: Cemre se entera de la situación de Zeynep
55:36 min
Alas Rotas - Capítulo 50:
Cemre se entera de la situación de Zeynep
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Capítulo 50 Alas Rotas: Cemre se entera de la situación de Zeynep
Escuchando una conversación entre Ahmed y su hermana, Cemre se da cuenta de que Zeynep está sufriendo mucho por el hombre que ama y que la están obligando a casarse.
Por:
Caracol Televisión
|
3 de Noviembre, 2026
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55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas
Capítulo 49 Alas Rotas: Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas
Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas
Capítulo 47 Alas Rotas: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas
Capítulo 46 Alas Rotas: Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas
Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital
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Capítulo 44 Alas Rotas: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
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