55:36 min Alas Rotas - Capítulo 50: Cemre se entera de la situación de Zeynep 55:32 Capítulo 49 Muzaffer decide liberar a Emre 55:32 Capítulo 48 Muzaffer confirma que Nefise le mintió 55:35 Capítulo 47 Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo 55:36 Capítulo 50 Cemre se entera de la situación de Zeynep

Capítulo 50 Alas Rotas: Cemre se entera de la situación de Zeynep Escuchando una conversación entre Ahmed y su hermana, Cemre se da cuenta de que Zeynep está sufriendo mucho por el hombre que ama y que la están obligando a casarse.