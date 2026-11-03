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Capítulo 50 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Cemre sabe del matrimonio de Zeynep

En el Capítulo 50 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Cemre se entera del matrimonio de Zeynep. Descubre aquí su reacción al ver a su hermana sufrir tanto.

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55:36 min
Alas Rotas Cap 3-11.png
Alas Rotas - Capítulo 50: Cemre se entera de la situación de Zeynep
Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep

Capítulo 50 Alas Rotas: Cemre se entera de la situación de Zeynep

Escuchando una conversación entre Ahmed y su hermana, Cemre se da cuenta de que Zeynep está sufriendo mucho por el hombre que ama y que la están obligando a casarse.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 30-10.png
55:32
Capítulo 49
Muzaffer decide liberar a Emre
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 3-11.png
55:36
Capítulo 50
Cemre se entera de la situación de Zeynep