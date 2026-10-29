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Capítulo 48 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, Muzaffer confirma las mentiras de Nefise
Capítulo 48 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer confirma las mentiras de Nefise. descubre aquí la reacción del hombre en duelo por su amor.
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Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió
55:32 min
Alas Rotas - Capítulo 48:
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Desolado por descubrir que la mujer que ama siempre lo ha engañado, el señor Muzaffer va hasta el registro civil para confirmar que Tuba decía la verdad sobre los hijos de Nefise.
Por:
Caracol Televisión
|
29 de Octubre, 2026
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55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas
Capítulo 47 Alas Rotas: Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas
Capítulo 46 Alas Rotas: Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas
Capítulo 45 Alas Rotas: Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas
Capítulo 44 Alas Rotas: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas
Capítulo 43 Alas Rotas: Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas
Capítulo 42 Alas Rotas: Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
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