55:32 min Alas Rotas - Capítulo 48: Muzaffer confirma que Nefise le mintió 55:35 Capítulo 47 Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo 55:30 Capítulo 46 Onur y Ahmed tienen una gran pelea 55:23 Capítulo 45 Mert es atendido de urgencia en el hospital 55:32 Capítulo 48 Muzaffer confirma que Nefise le mintió

Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió Desolado por descubrir que la mujer que ama siempre lo ha engañado, el señor Muzaffer va hasta el registro civil para confirmar que Tuba decía la verdad sobre los hijos de Nefise.