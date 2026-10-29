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Capítulo 48 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, Muzaffer confirma las mentiras de Nefise

Capítulo 48 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer confirma las mentiras de Nefise. descubre aquí la reacción del hombre en duelo por su amor.

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55:32 min
Alas Rotas Cap 29-10.png
Alas Rotas - Capítulo 48: Muzaffer confirma que Nefise le mintió
Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió

Capítulo 48 Alas Rotas: Muzaffer confirma que Nefise le mintió

Desolado por descubrir que la mujer que ama siempre lo ha engañado, el señor Muzaffer va hasta el registro civil para confirmar que Tuba decía la verdad sobre los hijos de Nefise.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 28-10.png
55:35
Capítulo 47
Tuba conoce a Sengul y quiere que le diga todo
Alas Rotas Cap 27-10.png
55:30
Capítulo 46
Onur y Ahmed tienen una gran pelea
Alas Rotas Cap 26-10.png
55:23
Capítulo 45
Mert es atendido de urgencia en el hospital
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 29-10.png
55:32
Capítulo 48
Muzaffer confirma que Nefise le mintió