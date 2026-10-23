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Capítulo 44 Alas Rotas, novela turca de Caracol en español, : las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul

Capítulo 44 Alas Rotas, novela turca de Caracol en español, : las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul. Descubre aquí qué solución encuentran las chicas con ayuda de Onur.

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Alas Rotas Cap 23-10.png
Alas Rotas - Capítulo 44: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul
Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul

Capítulo 44 Alas Rotas: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul

Gracias a los malos tratos de la dueña de la casa, la gran pelea con Ceylan y la enfermedad de Aysun, Zeynep saca a sus hermanas de la casa y Onur llega justo a tiempo para ayudarlas.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 22-10.png
55:32
Capítulo 43
Tuba vuelve a la villa con su hijo
Alas Rotas Cap 21-10.png
55:33
Capítulo 42
Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 23-10.png
Capítulo 44
las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul