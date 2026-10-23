Alas Rotas - Capítulo 44: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul 55:32 Capítulo 43 Tuba vuelve a la villa con su hijo 55:33 Capítulo 42 Nefise descubre que Emre es hijo de Muzaffer 55:35 Capítulo 41 Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba Capítulo 44 las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul

Capítulo 44 Alas Rotas: las hijas de Nefise salen de la casa de Sengul Gracias a los malos tratos de la dueña de la casa, la gran pelea con Ceylan y la enfermedad de Aysun, Zeynep saca a sus hermanas de la casa y Onur llega justo a tiempo para ayudarlas.