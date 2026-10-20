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Capítulo 41 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Azime hace la prueba de ADN
En el Capítulo 41 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba. Descubre aquí la reacción de Emre cuado le arranca unos cabellos.
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Capítulo 41 Alas Rotas: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
55:35 min
Alas Rotas - Capítulo 41:
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Capítulo 41 Alas Rotas: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Azime está muy emocionada por verificar que Emre es el hijo biológico de Muzaffer. Aprovecha la visita que hace con Nefise a la comisaría, recolecta unos cabellos del joven y se va a pedir la prueba.
Por:
Caracol Televisión
|
20 de Octubre, 2026
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55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas
Capítulo 40 Alas Rotas: Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas
Capítulo 39 Alas Rotas: Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas
Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas
Capítulo 37 Alas Rotas: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas
Capítulo 36 Alas Rotas: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas
Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
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