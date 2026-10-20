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Capítulo 41 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Azime hace la prueba de ADN

En el Capítulo 41 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba. Descubre aquí la reacción de Emre cuado le arranca unos cabellos.

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55:35 min
Alas Rotas Cap 20-10.png
Alas Rotas - Capítulo 41: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba
Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba

Capítulo 41 Alas Rotas: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba

Azime está muy emocionada por verificar que Emre es el hijo biológico de Muzaffer. Aprovecha la visita que hace con Nefise a la comisaría, recolecta unos cabellos del joven y se va a pedir la prueba.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 19-10.png
55:27
Capítulo 40
Emre es interrogado por la policía
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 20-10.png
55:35
Capítulo 41
Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba