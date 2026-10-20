55:35 min Alas Rotas - Capítulo 41: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba 55:27 Capítulo 40 Emre es interrogado por la policía 3:09 Capítulo 39 Nefise saca a sus hijos de la villa 55:26 Capítulo 38 Cemre destapa las mentiras de su novio 55:35 Capítulo 41 Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba

Capítulo 41 Alas Rotas: Azime recolecta muestras de ADN para hacer la prueba Azime está muy emocionada por verificar que Emre es el hijo biológico de Muzaffer. Aprovecha la visita que hace con Nefise a la comisaría, recolecta unos cabellos del joven y se va a pedir la prueba.