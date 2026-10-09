55:25 min Alas Rotas - Capítulo 35: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed 55:33 Capítulo 34 Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise Capítulo 33 Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar 55:30 Capítulo 32 Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer 55:25 Capítulo 35 Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed

Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed Ahmed trata de poner a todos los integrantes de la familia de Zeynep a su favor para que ayuden a convencerla de estar con él, por eso aprovecha la situación de Emre y le da posada.