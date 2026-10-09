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Capítulo 35 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Ahmed le da posada a Emre
En el Capítulo 35 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed. Descubre aquí la reacción del aventajado Suat.
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Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:25 min
Alas Rotas - Capítulo 35:
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Ahmed trata de poner a todos los integrantes de la familia de Zeynep a su favor para que ayuden a convencerla de estar con él, por eso aprovecha la situación de Emre y le da posada.
Por:
Caracol Televisión
|
9 de Octubre, 2026
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55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
55:30
Capítulo 32
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas
Capítulo 33 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Alas Rotas
Capítulo 32 Alas Rotas: Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas
Capítulo 31 Alas Rotas: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
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Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
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Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
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