Alas Rotas - Capítulo 31: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert 55:36 Capítulo 30 Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun 55:34 Capítulo 29 Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed 55:30 Capítulo 28 Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo Capítulo 31 Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert

Capítulo 31 Alas Rotas: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert Nefise sigue tratando de conquistar el corazón del hijo de Muzaffer, pero sufre mucho por las diferencias entre culturas. Tuba se aprovecha para darle al niño lo que quiere y recuperar a Muzaffer.