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Capítulo 31 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Nefise sufre por Mert

En el Capítulo 31 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español,Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert. Descubre cómo se aprovecha Tuba de la situación.

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Alas Rotas Cap 5-10.png
Alas Rotas - Capítulo 31: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert

Capítulo 31 Alas Rotas: Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert

Nefise sigue tratando de conquistar el corazón del hijo de Muzaffer, pero sufre mucho por las diferencias entre culturas. Tuba se aprovecha para darle al niño lo que quiere y recuperar a Muzaffer.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert