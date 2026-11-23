55:40 min Alas Rotas - Capítulo 63: Ashley le declara su amor a Onur 3:12 Capítulo 62 la policía sigue creyendo que Ahmed falleció 55:31 Capítulo 61 Muzaffer ordena vigilar a Nefise 55:37 Capítulo 60 Ahmed está vivo y llama desesperado a Zeynep 55:40 Capítulo 63 Ashley le declara su amor a Onur

Capítulo 63 Alas Rotas: Ashley le declara su amor a Onur Pensando que Onur jamás se reconciliaría con Zeynep, Ashley invita al hombre a su casa y se entera de que volvió con ella. La mujer llora desconsolada porque él la rechaza y se va de inmediato.