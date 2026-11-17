41:14 min Alas Rotas - Capítulo 59: Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre 55:38 Capítulo 58 Zeynep sigue secuestrada por Ahmed 55:33 Capítulo 57 Ahmed persigue a Zeynep y su familia la defiende 55:28 Capítulo 56 Muzaffer confronta a Nefise por todas sus mentiras 41:14 Capítulo 59 Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre

Capítulo 59 Alas Rotas: Mert le pide a Muzaffer que deje en paz a Emre Viendo que su padre detesta a Emre y sigue diciendo que es un criminal, Mert se enoja y le grita, pidiéndole que deje a su hermano en paz, que deje su rabia y que su mamá Nefise vuelva.