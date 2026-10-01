Capítulo 29 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Zeynep termina con Ahmed
En el Capítulo 29 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed. Descubre aquí la reacción del hombre al escuchar las palabras de su amada.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
55:34 min
Alas Rotas - Capítulo 29: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Zeynep le dice a Ahmed que se cansó de todas las amenazas para estar con ella por la fuerza. Ahmed le responde que no tendrá vida si ella decide alejarse, pero la mujer solo acepta quedar como amigos.