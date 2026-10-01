55:34 min Alas Rotas - Capítulo 29: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed 55:30 Capítulo 28 Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo Capítulo 27 Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque 50:29 Capítulo 26 Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep 55:34 Capítulo 29 Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed

Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed Zeynep le dice a Ahmed que se cansó de todas las amenazas para estar con ella por la fuerza. Ahmed le responde que no tendrá vida si ella decide alejarse, pero la mujer solo acepta quedar como amigos.