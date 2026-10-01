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Capítulo 29 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Zeynep termina con Ahmed

En el Capítulo 29 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed. Descubre aquí la reacción del hombre al escuchar las palabras de su amada.

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55:34 min
Alas Rotas Cap 1-10.png
Alas Rotas - Capítulo 29: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed

Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed

Zeynep le dice a Ahmed que se cansó de todas las amenazas para estar con ella por la fuerza. Ahmed le responde que no tendrá vida si ella decide alejarse, pero la mujer solo acepta quedar como amigos.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed