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Capítulo 25 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, atacan a Nefise

En el Capítulo 25 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Suat es atacado y Nefise recibe el impacto. Descubre la reacción de Muzaffer y los hijos de Nefise ante la situación.

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50:37 min
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
Alas Rotas - Capítulo 25: Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto

Capítulo 25 Alas Rotas: Suat es atacado y Nefise recibe el impacto

Suat va donde Nefise para contarle sobre la desaparición de Emre y el accidente. En la villa llegan los ladrones que buscan al chico y lo atacan, pero Nefise se interpone y recibe el disparo por él.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto