50:37 min Alas Rotas - Capítulo 25: Suat es atacado y Nefise recibe el impacto 50:31 Capítulo 24 Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda 50:33 Capítulo 23 Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente 50:34 Capítulo 22 Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia 50:37 Capítulo 25 Suat es atacado y Nefise recibe el impacto

Capítulo 25 Alas Rotas: Suat es atacado y Nefise recibe el impacto Suat va donde Nefise para contarle sobre la desaparición de Emre y el accidente. En la villa llegan los ladrones que buscan al chico y lo atacan, pero Nefise se interpone y recibe el disparo por él.