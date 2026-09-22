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Capítulo 22 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, Nefise se casa con Muzaffer

En el Capítulo 22 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia. Encuentra aquí la noticia que causó su colapso.

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50:34 min
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 22: Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia

Capítulo 22 Alas Rotas: Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia

Nefise se convierte en la esposa de Muzaffer. En medio de la noche, Emre entra a la villa encubierto y roba un auto, la nueva pareja recibe la noticia y al ver la gorra de su hijo, Nefise colapsa.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia