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Capítulo 41 'Yo Me Llamo'
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Capítulo 20 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español
En el Capítulo 20 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer hará la boda de 2 días y Nefise está nerviosa. Descubre la reacción de sus hijos por la noticia.
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Alas Rotas
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Alas Rotas Capítulos
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Capítulo 20 Alas Rotas: Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
50:20 min
Alas Rotas - Capítulo 20:
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Capítulo 20 Alas Rotas: Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Después de la visita inesperada de Sengul, Nefise está asustada. Pero al saber de la boda, Sengul no cuenta nada, pide dinero y se va. Nefise se pone nerviosa al saber que se casa en tres días.
Por:
Caracol Televisión
|
18 de Septiembre, 2026
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50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas
Capítulo 19 Alas Rotas: Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Alas Rotas
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas
Capítulo 17 Alas Rotas: Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas
Capítulo 16 Alas Rotas: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas
Capítulo 15 Alas Rotas: Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas
Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador
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