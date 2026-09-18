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Capítulo 20 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 20 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer hará la boda de 2 días y Nefise está nerviosa. Descubre la reacción de sus hijos por la noticia.

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50:20 min
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 20: Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días

Capítulo 20 Alas Rotas: Muzaffer programa la boda para dentro de dos días

Después de la visita inesperada de Sengul, Nefise está asustada. Pero al saber de la boda, Sengul no cuenta nada, pide dinero y se va. Nefise se pone nerviosa al saber que se casa en tres días.

Por: Caracol Televisión
|
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días