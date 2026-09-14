50:08 min Alas Rotas - Capítulo 16: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto 50:08 Capítulo 15 Azime deja a Sengul al borde de la muerte 1:05:38 Capítulo 14 Nefise queda atrapada en el congelador 50:14 Capítulo 13 Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece 50:08 Capítulo 16 Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto

Capítulo 16 Alas Rotas: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto El plan de Onur funciona y Zeynep y él ahora son una pareja. La mujer prefiere mantenerlo en secreto por todos los que están en contra de que eso suceda, especialmente su tía y Ahmed.