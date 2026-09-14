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Capítulo 16 Alas Rotas, novela turca de Caracol televisión, gratis y en español

En el capítulo 16 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, Zeynep y Onur inician su camino como pareja pero lo mantienen en secreto para evitar problemas con sus familias.

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50:08 min
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 16: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto

Capítulo 16 Alas Rotas: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto

El plan de Onur funciona y Zeynep y él ahora son una pareja. La mujer prefiere mantenerlo en secreto por todos los que están en contra de que eso suceda, especialmente su tía y Ahmed.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto