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Capítulo 11 de 'Alas Rotas' novela turca de Caracol, gratis y en español

Capítulo 11 de 'Alas Rotas' novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español. Muzaffer le propone matrimonio a Nefise y la despide; pero ella entra en pánico.

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50:38 min
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 11: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise

Capítulo 11 Alas Rotas: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise

Muzaffer decide retirar a Nefise como imagen de la marca. A cambio, le pide que se case con él porque confía en ella. Nefise entra en pánico y rechaza al hombre que desconsolado enloquece.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise