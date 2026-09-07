50:38 min Alas Rotas - Capítulo 11: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise 50:38 Capítulo 10 Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta 50:28 Capítulo 9 Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar 50:36 Capítulo 8 Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise 50:38 Capítulo 11 Muzaffer le propone matrimonio a Nefise

Capítulo 11 Alas Rotas: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise Muzaffer decide retirar a Nefise como imagen de la marca. A cambio, le pide que se case con él porque confía en ella. Nefise entra en pánico y rechaza al hombre que desconsolado enloquece.