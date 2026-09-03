50:28 min Alas Rotas - Capítulo 9: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar 50:36 Capítulo 8 Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise 50:32 Capítulo 7 Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela 50:30 Capítulo 6 desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor 50:28 Capítulo 9 Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar

Capítulo 9 Alas Rotas: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar Ahmed ve las ruinas de la casa y sale en busca de Zeynep y sus hermanos. Azime insiste en ocultarle lo sucedido a Nefise para no arruinar su nuevo trabajo a pesar del rencor de sus hijos.