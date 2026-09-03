Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticiero del senado
Capítulo 30 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 9 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 9 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo, en español y gratis. Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

50:28 min
Capítulo 9 Alas Rotas
Alas Rotas - Capítulo 9: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar

Capítulo 9 Alas Rotas: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar

Ahmed ve las ruinas de la casa y sale en busca de Zeynep y sus hermanos. Azime insiste en ocultarle lo sucedido a Nefise para no arruinar su nuevo trabajo a pesar del rencor de sus hijos.

Por: Caracol Televisión
|
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar