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Capítulo 6 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis

Capítulo 6 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis. Desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor.

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50:30 min
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
Alas Rotas - Capítulo 6: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor

Capítulo 6 Alas Rotas: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor

El casero llega a la propiedad y, aunque Zeynep le dice que su madre le va a pagar lo que debe, él no tiene compasión y saca todas las cosas de ellos a la calle. Incluso, les rompe su televisor.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor