50:30 min Alas Rotas - Capítulo 6: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor 44:06 Capítulo 5 Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta 41:58 Capítulo 4 Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión 44:45 Capítulo 3 Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro 50:30 Capítulo 6 desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor

Capítulo 6 Alas Rotas: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor El casero llega a la propiedad y, aunque Zeynep le dice que su madre le va a pagar lo que debe, él no tiene compasión y saca todas las cosas de ellos a la calle. Incluso, les rompe su televisor.

