Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Yo Me Llamo
Juegos
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo' HOY 31 de agosto
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Champions League
Capítulo 6 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis
Capítulo 6 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis. Desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Alas Rotas
/
Alas Rotas Capítulos
/
Capítulo 6 Alas Rotas: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
50:30 min
Alas Rotas - Capítulo 6:
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
Capítulo 6 Alas Rotas: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
El casero llega a la propiedad y, aunque Zeynep le dice que su madre le va a pagar lo que debe, él no tiene compasión y saca todas las cosas de ellos a la calle. Incluso, les rompe su televisor.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
31 de Agosto, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
Alas Rotas
Capítulo 5 Alas Rotas: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
Alas Rotas
Capítulo 4 Alas Rotas: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Alas Rotas
Capítulo 3 Alas Rotas: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Alas Rotas
Capítulo 2 Alas Rotas: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Alas Rotas
Capítulo 1 Alas Rotas: Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series