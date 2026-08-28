Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
El Juego de mi Destino
Juegos
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
Capítulo 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Champions League
Capítulo 5 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis
Capítulo 5 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español gratis. Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Alas Rotas
/
Alas Rotas Capítulos
/
Capítulo 5 Alas Rotas: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
44:06 min
Alas Rotas - Capítulo 5:
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
Capítulo 5 Alas Rotas: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
El hombre va a recoger a Nefise para que asista a un evento que tienen en la noche. Ella te dice a su hija que jueguen a las escondidas, pero un ruido hace que Muzaffer sospeche de que no está sola.
Por:
Alejandra Hurtado
|
28 de Agosto, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
Alas Rotas
Capítulo 4 Alas Rotas: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Alas Rotas
Capítulo 3 Alas Rotas: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Alas Rotas
Capítulo 2 Alas Rotas: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Alas Rotas
Capítulo 1 Alas Rotas: Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series