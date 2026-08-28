44:06 min Alas Rotas - Capítulo 5: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta 41:58 Capítulo 4 Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión 44:45 Capítulo 3 Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro 55:21 Capítulo 2 mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa 44:06 Capítulo 5 Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta

Capítulo 5 Alas Rotas: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta El hombre va a recoger a Nefise para que asista a un evento que tienen en la noche. Ella te dice a su hija que jueguen a las escondidas, pero un ruido hace que Muzaffer sospeche de que no está sola.