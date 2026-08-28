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Capítulo 5 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español gratis

Capítulo 5 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo y en español gratis. Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta

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44:06 min
CAP Alas Rotas
Alas Rotas - Capítulo 5: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta

Capítulo 5 Alas Rotas: Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta

El hombre va a recoger a Nefise para que asista a un evento que tienen en la noche. Ella te dice a su hija que jueguen a las escondidas, pero un ruido hace que Muzaffer sospeche de que no está sola.

Por: Alejandra Hurtado
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CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta