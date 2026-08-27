Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis.
Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Nefise está decidida a luchar por su hijo. Tras visitarlo en prisión, le promete trabajar incansablemente para encontrar la forma de sacarlo de allí. Por su parte, el joven está triste por lo ocurrido.
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41:58 min
Alas Rotas - Capítulo 4: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Capítulo 4 Alas Rotas: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Nefise está decidida a luchar por su hijo. Tras visitarlo en prisión, le promete trabajar incansablemente para encontrar la forma de sacarlo de allí. Por su parte, el joven está triste por lo ocurrido.