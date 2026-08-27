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Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis.

Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Nefise está decidida a luchar por su hijo. Tras visitarlo en prisión, le promete trabajar incansablemente para encontrar la forma de sacarlo de allí. Por su parte, el joven está triste por lo ocurrido.

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41:58 min
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
Alas Rotas - Capítulo 4: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión

Capítulo 4 Alas Rotas: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión

Nefise está decidida a luchar por su hijo. Tras visitarlo en prisión, le promete trabajar incansablemente para encontrar la forma de sacarlo de allí. Por su parte, el joven está triste por lo ocurrido.

Por: Jorge Andrés Bernal
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CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión