Capítulo 4 Alas Rotas: Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión

Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Capítulo 4 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completa y gratis. Nefise está decidida a luchar por su hijo. Tras visitarlo en prisión, le promete trabajar incansablemente para encontrar la forma de sacarlo de allí. Por su parte, el joven está triste por lo ocurrido.