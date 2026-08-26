Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Inscripciones 'Desafío' para extranjeros
En vivo 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 3 Alas Rotas: HOY 26 de agosto completo y gratis- CaracolTV

Muzaffer le ofrece a Nefise ser el rostro de la nueva colección. Pese a que la mujer le recuerda que no le debe nada por salvarle la vida, el empresario asegura que sabe diferenciar lo personal y lo laboral.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

44:45 min
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
Alas Rotas - Capítulo 3: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro

Capítulo 3 Alas Rotas: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro

Muzaffer le ofrece a Nefise ser el rostro de la nueva colección. Pese a que la mujer le recuerda que no le debe nada por salvarle la vida, el empresario asegura que sabe diferenciar lo personal y lo laboral.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro