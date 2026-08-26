Capítulo 3 Alas Rotas: HOY 26 de agosto completo y gratis- CaracolTV
Muzaffer le ofrece a Nefise ser el rostro de la nueva colección. Pese a que la mujer le recuerda que no le debe nada por salvarle la vida, el empresario asegura que sabe diferenciar lo personal y lo laboral.
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44:45 min
Alas Rotas - Capítulo 3: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Capítulo 3 Alas Rotas: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
Muzaffer le ofrece a Nefise ser el rostro de la nueva colección. Pese a que la mujer le recuerda que no le debe nada por salvarle la vida, el empresario asegura que sabe diferenciar lo personal y lo laboral.