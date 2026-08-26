44:45 min Alas Rotas - Capítulo 3: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro 55:21 Capítulo 2 mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa 1:00:43 Capítulo 1 Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera 44:45 Capítulo 3 Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro

Capítulo 3 Alas Rotas: Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro Muzaffer le ofrece a Nefise ser el rostro de la nueva colección. Pese a que la mujer le recuerda que no le debe nada por salvarle la vida, el empresario asegura que sabe diferenciar lo personal y lo laboral.