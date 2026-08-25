55:21 min Alas Rotas - Capítulo 2: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa 1:00:43 Capítulo 1 Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera 55:21 Capítulo 2 mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa

Capítulo 2 Alas Rotas: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa La casera le informa a Nefise y sus hijos que deben irse de la casa debido a que harán otra construcción. Por su parte, Muzaffer termina con su esposa al enterarse que ella le mintió sobre la existencia de su hijo.