Capítulo 2 Alas Rotas: HOY 25 de agosto completo y gratis - CaracolTV
La casera le informa a Nefise y sus hijos que deben irse de la casa debido a que harán otra construcción. Por su parte, Muzaffer termina con su esposa al enterarse que ella le mintió sobre la existencia de su hijo.
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55:21 min
Alas Rotas - Capítulo 2: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Capítulo 2 Alas Rotas: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
La casera le informa a Nefise y sus hijos que deben irse de la casa debido a que harán otra construcción. Por su parte, Muzaffer termina con su esposa al enterarse que ella le mintió sobre la existencia de su hijo.