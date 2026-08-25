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Capítulo 2 Alas Rotas: HOY 25 de agosto completo y gratis - CaracolTV

La casera le informa a Nefise y sus hijos que deben irse de la casa debido a que harán otra construcción. Por su parte, Muzaffer termina con su esposa al enterarse que ella le mintió sobre la existencia de su hijo.

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55:21 min
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Alas Rotas - Capítulo 2: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
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55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa

Capítulo 2 Alas Rotas: mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa

La casera le informa a Nefise y sus hijos que deben irse de la casa debido a que harán otra construcción. Por su parte, Muzaffer termina con su esposa al enterarse que ella le mintió sobre la existencia de su hijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
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55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa