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Capítulo 8 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 8 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Muzaffer sigue preocupado por Nefise y, por su nuevo regalo, Azime insiste en que la mujer ya lo tiene enamorado.

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50:36 min
Portada Alas Rotas .png
Alas Rotas - Capítulo 8: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise

Capítulo 8 Alas Rotas: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise

Muzaffer sigue preocupado por Nefise y, por su nuevo regalo, Azime insiste en que la mujer ya lo tiene enamorado. Tuba discute con Onur, cuestionando las verdaderas intenciones del millonario.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise