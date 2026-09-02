50:36 min Alas Rotas - Capítulo 8: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise 50:32 Capítulo 7 Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela 50:30 Capítulo 6 desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor 44:06 Capítulo 5 Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta 50:36 Capítulo 8 Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise

Capítulo 8 Alas Rotas: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise Muzaffer sigue preocupado por Nefise y, por su nuevo regalo, Azime insiste en que la mujer ya lo tiene enamorado. Tuba discute con Onur, cuestionando las verdaderas intenciones del millonario.