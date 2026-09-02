Capítulo 8 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 8 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, completo, gratis y en español. Muzaffer sigue preocupado por Nefise y, por su nuevo regalo, Azime insiste en que la mujer ya lo tiene enamorado.
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50:36 min
Alas Rotas - Capítulo 8: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 8 Alas Rotas: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Muzaffer sigue preocupado por Nefise y, por su nuevo regalo, Azime insiste en que la mujer ya lo tiene enamorado. Tuba discute con Onur, cuestionando las verdaderas intenciones del millonario.