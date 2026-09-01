Capítulo 7 Alas Rotas: HOY 1 de septiembre completo y gratis - CaracolTV
Muzaffer le regala a Nefise un collar y unos pendientes llenos de diamantes para el lanzamiento. Durante el evento, la mujer sufre una caída en las escaleras; por lo que el empresario cancela la actividad.
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50:32 min
Alas Rotas - Capítulo 7: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 7 Alas Rotas: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Muzaffer le regala a Nefise un collar y unos pendientes llenos de diamantes para el lanzamiento. Durante el evento, la mujer sufre una caída en las escaleras; por lo que el empresario cancela la actividad.