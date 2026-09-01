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Capítulo 7 Alas Rotas: HOY 1 de septiembre completo y gratis - CaracolTV

Muzaffer le regala a Nefise un collar y unos pendientes llenos de diamantes para el lanzamiento. Durante el evento, la mujer sufre una caída en las escaleras; por lo que el empresario cancela la actividad.

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50:32 min
Capítulo 7 Alas Rotas
Alas Rotas - Capítulo 7: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela

Capítulo 7 Alas Rotas: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela

Muzaffer le regala a Nefise un collar y unos pendientes llenos de diamantes para el lanzamiento. Durante el evento, la mujer sufre una caída en las escaleras; por lo que el empresario cancela la actividad.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
44:45
Capítulo 3
Muzaffer le ofrece un mejor trabajo a Nefise luego de su reencuentro
alas rotas.jpg
55:21
Capítulo 2
mientras le piden a Nefise desalojar la casa, Muzaffer descubre secreto de su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (58).jpg
1:00:43
Capítulo 1
Nefise es despedida de su trabajo; las cuentas no dan espera
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela