50:32 min Alas Rotas - Capítulo 7: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela 50:30 Capítulo 6 desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor 44:06 Capítulo 5 Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta 41:58 Capítulo 4 Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión 50:32 Capítulo 7 Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela

Capítulo 7 Alas Rotas: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela Muzaffer le regala a Nefise un collar y unos pendientes llenos de diamantes para el lanzamiento. Durante el evento, la mujer sufre una caída en las escaleras; por lo que el empresario cancela la actividad.

