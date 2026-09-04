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Capítulo 10 de 'Alas Rotas', novela turca por Caracol Televisión, completo y gratis.

Después de la caótica noche, Nefise y sus hijos van a casa de Azime y su presencia en la villa pone todo en riesgo. Desde encuentros inesperados hasta accidentes que pueden dejar todo al descubierto.

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50:38 min
Capítulo 10 'Alas Rotas'
Alas Rotas - Capítulo 10: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta

Capítulo 10 Alas Rotas: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta

Después de la caótica noche, Nefise y sus hijos van a casa de Azime y su presencia en la villa pone todo en riesgo. Desde encuentros inesperados hasta accidentes que pueden dejar todo al descubierto.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CAP Alas Rotas
44:06
Capítulo 5
Muzaffer llega a casa de Nefise y ella teme que sea descubierta
CAPÍTULO - ALAS ROTAS.jpg
41:58
Capítulo 4
Nefise visita a Emre en prisión y busca calmarlo en medio de la tensión
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta