50:38 min Alas Rotas - Capítulo 10: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta 50:28 Capítulo 9 Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar 50:36 Capítulo 8 Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise 50:32 Capítulo 7 Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela 50:38 Capítulo 10 Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta

Capítulo 10 Alas Rotas: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta Después de la caótica noche, Nefise y sus hijos van a casa de Azime y su presencia en la villa pone todo en riesgo. Desde encuentros inesperados hasta accidentes que pueden dejar todo al descubierto.