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En el Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de caracol, Tuba encierra a Nefise
Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español. Tuba realiza su plan para ir a la cena y Nefise queda con su vida en riesgo.
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Alas Rotas
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Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador
1:05:38 min
Alas Rotas - Capítulo 14:
Nefise queda atrapada en el congelador
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador
Tras ir al lugar de trabajo que planeó Tuba, Nefise es retenida y queda atrapada en el congelador, impidiendo que pueda llegar a la cena con Muzaffer y arriesgando su vida. El plan de Tuba funciona.
Por:
Caracol Televisión
|
10 de Septiembre, 2026
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50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas
Capítulo 13 Alas Rotas: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Alas Rotas
Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas Rotas
Capítulo 11 Alas Rotas: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 10 Alas Rotas: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Alas Rotas
Capítulo 9 Alas Rotas: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Alas Rotas
Capítulo 8 Alas Rotas: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
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