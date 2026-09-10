Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador

En el Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de caracol, Tuba encierra a Nefise Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español. Tuba realiza su plan para ir a la cena y Nefise queda con su vida en riesgo.