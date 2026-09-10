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En el Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de caracol, Tuba encierra a Nefise

Capítulo 14 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español. Tuba realiza su plan para ir a la cena y Nefise queda con su vida en riesgo.

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1:05:38 min
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 14: Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador

Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador

Tras ir al lugar de trabajo que planeó Tuba, Nefise es retenida y queda atrapada en el congelador, impidiendo que pueda llegar a la cena con Muzaffer y arriesgando su vida. El plan de Tuba funciona.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador