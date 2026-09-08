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Capítulo 12 de 'Alas Rotas', novela turca, completa: qué pasa con Onur y Zeynep

Capítulo 12 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completa y gratis en español. Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya. Te contamos que sucede después con sus hijos.

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50:18 min
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
Alas Rotas - Capítulo 12: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya

Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya

Mientras sigue dormida, Azime roba el dinero de Nefise para que no pueda rentar una casa e irse de la villa. Todo con el propósito de presionarla a casarse con Muzaffer y mejorar su estatus.

Por: Caracol Televisión
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Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Capítulo 6 de 'Alas Rotas'
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya