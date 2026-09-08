50:18 min Alas Rotas - Capítulo 12: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya 50:38 Capítulo 11 Muzaffer le propone matrimonio a Nefise 50:38 Capítulo 10 Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta 50:28 Capítulo 9 Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar 50:18 Capítulo 12 Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya

Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya Mientras sigue dormida, Azime roba el dinero de Nefise para que no pueda rentar una casa e irse de la villa. Todo con el propósito de presionarla a casarse con Muzaffer y mejorar su estatus.