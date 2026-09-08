Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
Murió el bebé de Dekko
Capítulo 33 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol
Capítulo 12 de 'Alas Rotas', novela turca, completa: qué pasa con Onur y Zeynep
Capítulo 12 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, completa y gratis en español. Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya. Te contamos que sucede después con sus hijos.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
Alas Rotas
/
Alas Rotas Capítulos
/
Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
50:18 min
Alas Rotas - Capítulo 12:
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Mientras sigue dormida, Azime roba el dinero de Nefise para que no pueda rentar una casa e irse de la villa. Todo con el propósito de presionarla a casarse con Muzaffer y mejorar su estatus.
Por:
Caracol Televisión
|
8 de Septiembre, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
50:30
Capítulo 6
desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas Rotas
Capítulo 11 Alas Rotas: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Alas Rotas
Capítulo 10 Alas Rotas: Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Alas Rotas
Capítulo 9 Alas Rotas: Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Alas Rotas
Capítulo 8 Alas Rotas: Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Alas Rotas
Capítulo 7 Alas Rotas: Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Alas Rotas
Capítulo 6 Alas Rotas: desalojan a hijos de Nefise de su casa y les rompen el televisor
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series