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Capítulo 13 de 'Alas Rotas', novela turca de caracol, gratis y en español

Capítulo 13 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español. Descubre qué hace Emre al enterarse de la propuesta de Muzzafer a su madre.

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50:14 min
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 13: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece

Capítulo 13 Alas Rotas: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece

Emre escucha una conversación entre Zeynep y su madre y descubre la propuesta de matrimonio que rechazó. De todas formas, se llena de ira y busca hablar con el hombre para decirle toda la verdad.

Por: Caracol Televisión
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Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Portada Alas Rotas .png
50:36
Capítulo 8
Tuba sospecha que hay algo más entre Muzaffer y Nefise
Capítulo 7 Alas Rotas
50:32
Capítulo 7
Nefise sufre un accidente en pleno lanzamiento; el evento se cancela
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece