50:14 min Alas Rotas - Capítulo 13: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece 50:18 Capítulo 12 Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya 50:38 Capítulo 11 Muzaffer le propone matrimonio a Nefise 50:38 Capítulo 10 Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta 50:14 Capítulo 13 Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece

Capítulo 13 Alas Rotas: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece Emre escucha una conversación entre Zeynep y su madre y descubre la propuesta de matrimonio que rechazó. De todas formas, se llena de ira y busca hablar con el hombre para decirle toda la verdad.