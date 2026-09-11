Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 36 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 15 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol

Capítulo 15 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol Televisión, gratis y en español, Azime se llena de pánico y golpea a Sengul en la cabeza dejandola al borde de la muerte.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

50:08 min
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 15: Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte

Capítulo 15 Alas Rotas: Azime deja a Sengul al borde de la muerte

Ante las amenazas de revelar todo, Azime se llena de pánico y golpea a Sengul en la cabeza, estando Fazil en la entrada de la casa. Ella altera la escena para que todo parezca un accidente y huye.

Por: Caracol Televisión
|
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Capítulo 10 'Alas Rotas'
50:38
Capítulo 10
Nefise lleva a sus hijos a la villa aumentando el riesgo de ser descubierta
Capítulo 9 Alas Rotas
50:28
Capítulo 9
Nefise salta a la fama sin saber que sus hijos ya no tienen hogar
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte