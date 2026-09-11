50:08 min Alas Rotas - Capítulo 15: Azime deja a Sengul al borde de la muerte 1:05:38 Capítulo 14 Nefise queda atrapada en el congelador 50:14 Capítulo 13 Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece 50:18 Capítulo 12 Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya 50:08 Capítulo 15 Azime deja a Sengul al borde de la muerte

Capítulo 15 Alas Rotas: Azime deja a Sengul al borde de la muerte Ante las amenazas de revelar todo, Azime se llena de pánico y golpea a Sengul en la cabeza, estando Fazil en la entrada de la casa. Ella altera la escena para que todo parezca un accidente y huye.