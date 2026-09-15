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Capítulo 17 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 17 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó por la noticia que trajo Tuba de sorpresa.

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50:24 min
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 17: Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó

Capítulo 17 Alas Rotas: Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó

Con la repentina llegada de Tuba y su embarazo, Nefise se retracta de inmediato de haber aceptado casarse con Muzaffer. El hombre enloquece por perderla y necesita saber si el bebé es suyo o no.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas rotas Cap 7 de septiembre.png
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó