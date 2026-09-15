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Capítulo 17 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español
En el Capítulo 17 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó por la noticia que trajo Tuba de sorpresa.
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Alas Rotas
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Alas Rotas Capítulos
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Capítulo 17 Alas Rotas: Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
50:24 min
Alas Rotas - Capítulo 17:
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Capítulo 17 Alas Rotas: Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Con la repentina llegada de Tuba y su embarazo, Nefise se retracta de inmediato de haber aceptado casarse con Muzaffer. El hombre enloquece por perderla y necesita saber si el bebé es suyo o no.
Por:
Caracol Televisión
|
15 de Septiembre, 2026
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50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
50:38
Capítulo 11
Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas
Capítulo 16 Alas Rotas: Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas
Capítulo 15 Alas Rotas: Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas
Capítulo 14 Alas Rotas: Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas
Capítulo 13 Alas Rotas: Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Alas Rotas
Capítulo 12 Alas Rotas: Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Alas Rotas
Capítulo 11 Alas Rotas: Muzaffer le propone matrimonio a Nefise
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