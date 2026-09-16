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Capítulo 18 de 'Alas Rotas', novela turca de caracol, gratis y en español

En el Capítulo 18 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo para volver a la villa. Descubre aquí la reacción de Muzaffer.

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50:30 min
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas - Capítulo 18: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo

Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo

Muzaffer está enfurecido por las mentiras y manipulaciones de Tuba, pero la deja quedarse en la villa por las insistencias de Nefise, con la condición de que ella no se vaya de la villa.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Capítulo 8 de 'Alas Rotas'
50:18
Capítulo 12
Azime roba el dinero de Nefise para evitar que se vaya
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo