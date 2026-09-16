50:30 min Alas Rotas - Capítulo 18: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo 50:24 Capítulo 17 Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó 50:08 Capítulo 16 Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto 50:08 Capítulo 15 Azime deja a Sengul al borde de la muerte 50:30 Capítulo 18 Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo

Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo Muzaffer está enfurecido por las mentiras y manipulaciones de Tuba, pero la deja quedarse en la villa por las insistencias de Nefise, con la condición de que ella no se vaya de la villa.