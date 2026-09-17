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Capítulo 19 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español

En el Capítulo 19 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta. Descubre aquí la reacción de ella, Onur y su madre.

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50:19 min
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 19: Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta

Capítulo 19 Alas Rotas: Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta

Al desayunar con Muzaffer y Nefise, Onur ve como Zeynep está sirviéndoles la comida. Muzaffer quiso contratarla como sirvienta al saber que necesitaba empleo, pero ellos se negaron.

Por: Caracol Televisión
|
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 14 de septiembre.png
50:08
Capítulo 16
Zeynep y Onur empiezan su camino como pareja, pero salen en secreto
Alas Rotas Cap 11 de septiembre.png
50:08
Capítulo 15
Azime deja a Sengul al borde de la muerte
Alas Rotas Cap 10 de septiembre.png
1:05:38
Capítulo 14
Nefise queda atrapada en el congelador
Alas Rotas Cap 9 de septiembre.png
50:14
Capítulo 13
Emre se entera de la propuesta de matrimonio y enloquece
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta