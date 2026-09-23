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Capítulo 23 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, el robo de Emre

En el Capítulo 23 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emre se arrepiente de hacer el robo y tiene un accidente. Descubre aquí la reacción de Aylin después de todo.

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50:33 min
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 23: Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente

Capítulo 23 Alas Rotas: Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente

Al estar huyendo en el auto robado, Emre se arrepiente y le ruega a Aylin que lo devuelvan. Sin embargo, cuando están discutiendo en la calle es atropellado por otro conductor.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 17 de septiembre.png
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
Alas Rotas Cap 15 de septiembre.png
50:24
Capítulo 17
Nefise aceptó la propuesta de matrimonio, pero se retractó
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente