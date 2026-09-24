50:31 min Alas Rotas - Capítulo 24: Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda 50:33 Capítulo 23 Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente 50:34 Capítulo 22 Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia 50:27 Capítulo 21 Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso 50:31 Capítulo 24 Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda

Capítulo 24 Alas Rotas: Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda Después del accidente de la noche, Aylin vuelve sin tener noticias de su amigo y le preocupa que pueda estar sin vida. Comienzan a buscarlo con ayuda de Suat, pero no hay pistas.