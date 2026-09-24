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Capítulo 24 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Emre no aparece
En el Capítulo 24 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y español, Aylin sigue muy asustada y busca a Emre. Descubre la reacción de Suat ante lo sucedido.
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Capítulo 24 Alas Rotas: Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
50:31 min
Alas Rotas - Capítulo 24:
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Capítulo 24 Alas Rotas: Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Después del accidente de la noche, Aylin vuelve sin tener noticias de su amigo y le preocupa que pueda estar sin vida. Comienzan a buscarlo con ayuda de Suat, pero no hay pistas.
Por:
Caracol Televisión
|
24 de Septiembre, 2026
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50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
50:19
Capítulo 19
Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
50:30
Capítulo 18
Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas
Capítulo 23 Alas Rotas: Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas
Capítulo 22 Alas Rotas: Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas
Capítulo 21 Alas Rotas: Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas
Capítulo 20 Alas Rotas: Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas
Capítulo 19 Alas Rotas: Muzaffer quiere contratar a Zeynep como sirvienta
Alas Rotas
Capítulo 18 Alas Rotas: Nefise se deja manipular por Tuba y su embarazo
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