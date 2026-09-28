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Capítulo 26 de 'Alas Rotas' novela turca de Caracol en español, Nefise despierta

Capítulo 26 de 'Alas Rotas' novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep. Descubre aquí la reacción de Muzaffer por los actos de la joven.

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50:29 min
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 26: Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
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50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep

Capítulo 26 Alas Rotas: Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep

En medio de la cirugía, los doctores buscan un donante para Nefise ya que su sangre es tipo AB negativo, que es poco común y no hay disponibilidad. Zeynep se ofrece pasándolo como una casualidad.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 18 de septiembre.png
50:20
Capítulo 20
Muzaffer programa la boda para dentro de dos días
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep