50:29 min Alas Rotas - Capítulo 26: Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep 50:37 Capítulo 25 Suat es atacado y Nefise recibe el impacto 50:31 Capítulo 24 Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda 50:33 Capítulo 23 Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente 50:29 Capítulo 26 Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep

Capítulo 26 Alas Rotas: Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep En medio de la cirugía, los doctores buscan un donante para Nefise ya que su sangre es tipo AB negativo, que es poco común y no hay disponibilidad. Zeynep se ofrece pasándolo como una casualidad.