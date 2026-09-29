Alas Rotas - Capítulo 27: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque 50:29 Capítulo 26 Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep 50:37 Capítulo 25 Suat es atacado y Nefise recibe el impacto 50:31 Capítulo 24 Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda Capítulo 27 Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque

Capítulo 27 Alas Rotas: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque Emre se despierta en una cabaña en medio del bosque, sigue lastimado, pero busca salir de allí cuando se encuentra con el hombre que insiste en llamarle hijo y no lo deja escapar.