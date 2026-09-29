Capítulo 27 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, encuentran a Emre
En el Capítulo 27 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque. Descubre la reacción del muchacho al ver que no puede salir.
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Alas Rotas - Capítulo 27: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Capítulo 27 Alas Rotas: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Emre se despierta en una cabaña en medio del bosque, sigue lastimado, pero busca salir de allí cuando se encuentra con el hombre que insiste en llamarle hijo y no lo deja escapar.