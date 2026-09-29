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Capítulo 27 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, encuentran a Emre

En el Capítulo 27 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque. Descubre la reacción del muchacho al ver que no puede salir.

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Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 27: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque

Capítulo 27 Alas Rotas: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque

Emre se despierta en una cabaña en medio del bosque, sigue lastimado, pero busca salir de allí cuando se encuentra con el hombre que insiste en llamarle hijo y no lo deja escapar.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 21 de septiembre.png
50:27
Capítulo 21
Tuba sospecha que Nefise vendió el anillo de compromiso
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque