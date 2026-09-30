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Capítulo 28 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol , gratis y en español

Capítulo 28 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol , gratis y en español, Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo. Descubre aquí la reacción del señor y Azime ante la situación.

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55:30 min
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
Alas Rotas - Capítulo 28: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo

Capítulo 28 Alas Rotas: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo

Justo cuando Nefise estaba confiada en contarle sobre sus hijos a Muzaffer, recibe la noticia de que Emre apareció y está todo bien. Con eso se detiene e inventa una excusa sobre los chicos.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 23 de septiembre.png
50:33
Capítulo 23
Emre se arrepiente de robar y tiene un accidente
Alas Rotas Cap 22 de septiembre.png
50:34
Capítulo 22
Nefise se casa con Muzaffer y se desmaya en la ceremonia
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo