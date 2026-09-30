55:30 min Alas Rotas - Capítulo 28: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo Capítulo 27 Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque 50:29 Capítulo 26 Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep 50:37 Capítulo 25 Suat es atacado y Nefise recibe el impacto 55:30 Capítulo 28 Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo

Capítulo 28 Alas Rotas: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo Justo cuando Nefise estaba confiada en contarle sobre sus hijos a Muzaffer, recibe la noticia de que Emre apareció y está todo bien. Con eso se detiene e inventa una excusa sobre los chicos.