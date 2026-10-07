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Capítulo 35 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Zeynep habla con Emre

Capítulo 35 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar. Descubre aquí la reacción de Emre ante sus palabras.

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Alas Rotas Cap 7-10.png
Alas Rotas - Capítulo 35: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
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55:30
Capítulo 38
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 35
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar

Capítulo 35 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar

Zeynep dice que su madre merece tener una vida nueva y felicidad después de haber luchado por sus hijos sola. Sin embargo, Emre no puede superar el hecho de que los oculte de Muzaffer.

Por: Caracol Televisión
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55:30
Capítulo 38
Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer
Alas Rotas Cap 5-10.png
Capítulo 31
Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 35
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar