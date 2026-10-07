Alas Rotas - Capítulo 35: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar 55:30 Capítulo 38 Emre se entera de que su madre está casada con Muzaffer Capítulo 31 Nefise sigue sufriendo por las actitudes de Mert 55:36 Capítulo 30 Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun Capítulo 35 Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar

Capítulo 35 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar Zeynep dice que su madre merece tener una vida nueva y felicidad después de haber luchado por sus hijos sola. Sin embargo, Emre no puede superar el hecho de que los oculte de Muzaffer.