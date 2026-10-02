55:36 min Alas Rotas - Capítulo 30: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun 55:34 Capítulo 29 Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed 55:30 Capítulo 28 Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo Capítulo 27 Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque 55:36 Capítulo 30 Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun

Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun La pequeña hija de Nefise observa desde lejos cómo su madre no ha llega a su fiesta de cumpleaños por estar en el recibimiento de Mert, el hijo de Muzzafer. Aysun está muy triste.