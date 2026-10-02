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Capítulo 30 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, cumpleaños de Aysun

En el Capítulo 30 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun. Descubre aquí la reacción de la pequeña niña.

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55:36 min
Alas Rotas Cap 2-10.png
Alas Rotas - Capítulo 30: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun

Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun

La pequeña hija de Nefise observa desde lejos cómo su madre no ha llega a su fiesta de cumpleaños por estar en el recibimiento de Mert, el hijo de Muzzafer. Aysun está muy triste.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 1-10.png
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas Cap 30 de septiembre.png
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas Cap 29 de septiembre.png
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas Cap 28 de septiembre.png
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas Cap 25 de septimbre.png
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
Alas Rotas Cap 24 de septiembre.png
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
Alas Rotas Cap 2-10.png
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun