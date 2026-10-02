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Capítulo 30 de 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, cumpleaños de Aysun
En el Capítulo 30 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun. Descubre aquí la reacción de la pequeña niña.
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Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
55:36 min
Alas Rotas - Capítulo 30:
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Capítulo 30 Alas Rotas: Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
La pequeña hija de Nefise observa desde lejos cómo su madre no ha llega a su fiesta de cumpleaños por estar en el recibimiento de Mert, el hijo de Muzzafer. Aysun está muy triste.
Por:
Caracol Televisión
|
2 de Octubre, 2026
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55:34
Capítulo 29
Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
55:30
Capítulo 28
Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Capítulo 27
Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
50:29
Capítulo 26
Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
50:37
Capítulo 25
Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
50:31
Capítulo 24
Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
55:36
Capítulo 30
Nefise se pierde la celebración de cumpleaños de Aysun
Alas Rotas
Capítulo 29 Alas Rotas: Zeynep pone fin a todo lo relacionado con Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 28 Alas Rotas: Nefise casi confiesa la verdad sobre su hijo
Alas Rotas
Capítulo 27 Alas Rotas: Emre es secuestrado por un extraño que lo encontró en el bosque
Alas Rotas
Capítulo 26 Alas Rotas: Nefise logra recuperarse gracias a la donación de Zeynep
Alas Rotas
Capítulo 25 Alas Rotas: Suat es atacado y Nefise recibe el impacto
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Capítulo 24 Alas Rotas: Aylin se siente muy asustada y decide buscar a Emre para pedirle ayuda
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