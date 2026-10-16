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Capítulo 39 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Nefise saca a sus hijos de la villa
En el Capítulo 39 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise saca a sus hijos de la villa. Descubre la reacción de los 4 cuando su madre los abandona.
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Capítulo 39 Alas Rotas: Nefise saca a sus hijos de la villa
3:09 min
Alas Rotas - Capítulo 39:
Nefise saca a sus hijos de la villa
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Capítulo 39 Alas Rotas: Nefise saca a sus hijos de la villa
El señor Muzaffer recibe una llamada de la policía y le dicen que según Bezat, Emre fue el que se llevó a Mert. Por esa razón, el hombre le exige a Nefise que saque a los chicos de su casa.
Por:
Caracol Televisión
|
16 de Octubre, 2026
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55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas
Capítulo 38 Alas Rotas: Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas
Capítulo 37 Alas Rotas: Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas
Capítulo 36 Alas Rotas: Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas
Capítulo 35 Alas Rotas: Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas
Capítulo 34 Alas Rotas: Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas
Capítulo 33 Alas Rotas: Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
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