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Capítulo 39 'Alas Rotas', novela turca de Caracol en español, Nefise saca a sus hijos de la villa

En el Capítulo 39 'Alas Rotas', novela turca de Caracol, gratis y en español, Nefise saca a sus hijos de la villa. Descubre la reacción de los 4 cuando su madre los abandona.

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3:09 min
Alas Rotas Cap 16-10.png
Alas Rotas - Capítulo 39: Nefise saca a sus hijos de la villa
Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
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3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa

Capítulo 39 Alas Rotas: Nefise saca a sus hijos de la villa

El señor Muzaffer recibe una llamada de la policía y le dicen que según Bezat, Emre fue el que se llevó a Mert. Por esa razón, el hombre le exige a Nefise que saque a los chicos de su casa.

Por: Caracol Televisión
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Alas Rotas Cap 15-10.png
55:26
Capítulo 38
Cemre destapa las mentiras de su novio
Alas Rotas Cap 14-10.png
55:34
Capítulo 37
Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre
Alas Rotas Cap 13-10.png
55:34
Capítulo 36
Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia
Alas Rotas Cap 9-10.png
55:25
Capítulo 35
Emre comienza a vivir en la casa de la abuela de Ahmed
Alas Rotas Cap 8-10.png
55:33
Capítulo 34
Muzaffer regaña y golpea a los hijos de Nefise
Alas Rotas Cap 7-10.png
Capítulo 33
Zeynep le dice a su hermano que Nefise merece amar
Alas Rotas Cap 16-10.png
3:09
Capítulo 39
Nefise saca a sus hijos de la villa