3:09 min Alas Rotas - Capítulo 39: Nefise saca a sus hijos de la villa 55:26 Capítulo 38 Cemre destapa las mentiras de su novio 55:34 Capítulo 37 Azime sospecha que el hijo perdido de Muzaffer es Emre 55:34 Capítulo 36 Mert desaparece y Muzaffer colapsa con la noticia 3:09 Capítulo 39 Nefise saca a sus hijos de la villa

Capítulo 39 Alas Rotas: Nefise saca a sus hijos de la villa El señor Muzaffer recibe una llamada de la policía y le dicen que según Bezat, Emre fue el que se llevó a Mert. Por esa razón, el hombre le exige a Nefise que saque a los chicos de su casa.